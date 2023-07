Crollo del 62% per il Prime Day per le cuffie OPPO Enco Buds2 (18€)

Il Prime Day di Amazon è pronto ad offrirti la possibilità di acquistare le ottime cuffie true wireless OPPO Enco Buds2 a un prezzo ridicolo. Infatti, grazie a uno sconto immediato del 62% sul prezzo standard, quest’oggi ti bastano appena 18€ per acquistare le cuffie del colosso cinese.

Super leggere, comode da indossare e dotate di una batteria che ti garantisce fino a 28 ore di ascolto ininterroto con il case di ricarica, OPPO Enco Buds2 hanno le carte in regola per assicurarti sempre un’esperienza di ascolto di alto livello.

Prezzo regalo su Amazon per le cuffie OPPO Enco Buds2: occasione unica

Nonostante il calo drastico del prezzo e lo sconto a due cifre, le cuffie OPPO sono perfettamente compatibili con tutti i dispositivi iOS e Android e supportano anche i controlli touch per le telefonate e il playback audio. Inoltre, il modulo Bluetooth 5.2 integrato consente la trasmissione a lunga distanza di tracce audio ad altissima risoluzione, mentre la tecnologia di riduzione del rumore tramite IA (Intelligenza Artificiale) ti garantisce telefonate sempre chiare e cristalline.

Con una spesa minima di 18€ hai quindi a portata di mano un paio di cuffie true wireless di cui non potrai più fare a meno; mettile subito nel carrello per riceverle direttamente a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra con i servizi Prime di Amazon.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.