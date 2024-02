CROLLO INCONTROLLABILE su eBay per OPPO Reno10 Pro 5G: -164 euro

Quest’oggi solo eBay ti dà la possibilità di mettere le mani su un bellissimo top di gamma Android pagandolo come un comune mediogamma. Infatti, sfruttando lo sconto immediato del 27%, il popolarissimo OPPO Reno10 Pro 5G è in vendita al prezzo ridicolo di appena 384€.

Ma c’è di più: se utilizzi il codice coupon “PSPRFEB24” in fase di acquisto, il telefono del colosso cinese può essere tuo con uno sconto ulteriore di ben 15€.

L’eccellente top di gamma OPPO Reno10 Pro 5G è in caduta libera su eBay

OPPO Reno10 Pro 5G ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue personali esigenze sotto tutti i punti di vista. Innanzitutto, il device monta un bellissimo pannello AMOLED da 6.7 pollici a 120Hz per immagini e video sempre fluide; sotto il cofano, inoltre, trova posto un potentissimo processore octa-core con 12GB di RAM, una mega batteria a ricarica rapida e un velocissimo modem 5G.

Talaltro, il device di OPPO è anche un validissimo camera phone con il suo modulo fotografico triplo con un sensore principale da 50MP con IA (Intelligenza Artificiale).

Con uno sconto immediato di ben 164€ su eBay hai a portata di mano il potentissimo e bellissimo smartphone OPPO di fascia alta; mettilo subito nel carrello, sfrutta il codice coupon “PSPRFEB24”, e preparati a riceverlo direttamente a casa in appena 48 ore e senza costi di spedizione extra.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.