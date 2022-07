Crosshair 15 Rainbow Six Extraction Edition, notebook gaming senza LIMITI: sconto FOLLE di 500,00€

Crosshair 15 Rainbow Six Extraction Edition è un potente notebook realizzato da MSI in collaborazione con Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction di Ubisoft. Il design dà vita al gioco, in un laptop gaming elegante, potente e pieno di atmosfera fantascientifica. Caratterizzato da esclusivi elementi di design REACT di «Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction», puoi acquistarlo adesso a 1399 euro, con uno sconto alla cassa di circa 500 euro.

Crosshair 15 Rainbow Six Extraction Edition, un MOSTRO

Il notebook Crosshair 15 offre le massime prestazioni per giocatori e creatori: sono alimentati dalla GPU GeForce RTX serie 30, l’architettura RTX di seconda generazione di NVIDIA, con nuovi RT Core, Tensor Core e multiprocessori di streaming per la grafica ray-tracing più realistica e funzionalità ai all’avanguardia. Grazie poi all’ultimo processore Intel Core 12a generazione, Crosshair 15 Rainbow Six Extraction Edition offre una spinta senza precedenti nei tuoi progetti multitasking e nei giochi che richiedono alte prestazioni.

Fatto su misura e altamente ottimizzato per i giocatori, il display è dotato di un’elevata frequenza di aggiornamento e di una grafica fluida, che ti consente di sperimentare il livello successivo di gioco. E poi ce la tastiera Spectrum Backlight, illuminata da un’ampia gamma di colori ispirati ai colori futuristici che si trovano in Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction; inoltre viene fornito con i tasti WASD evidenziati per movimenti più veloci e fluidi nel gioco. Crosshair 15 è dotato del design Cooler Boost 5: 2 ventole e 6 tubi per garantire grandi prestazioni in condizioni di gioco estreme.

Infine supporta un sistema audio surround 3D in-game e la condivisione del suono di Nahimic tramite Bluetooth, e dispone di Wi-Fi 6, che è 3 volte più veloce del Wi-Fi 5, progettato per offrire un gameplay velocissimo, il miglior streaming e l’esperienza di comunicazione più coinvolgente. Puoi acquistarlo adesso a 1399 euro, con uno sconto alla cassa di circa 500 euro. Le spese di spedizione sono gratuite.

