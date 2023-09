Crucial P5 Plus 2TB, sconto EPOCALE di 200€ su Amazon per l'SSD preferito da PS5

Il Crucial P5 Plus da 2TB è un’ottima scelta per gli appassionati di gaming e utenti che richiedono elevate prestazioni di archiviazione. Con una velocità di lettura sequenziale fino a 6600MB/s, questo SSD offre prestazioni straordinarie che possono migliorare notevolmente i tempi di caricamento dei giochi e l’efficienza generale del sistema.

Inoltre, essendo un SSD NVMe PCIe Gen4, sfrutta al massimo l’ultima tecnologia di archiviazione, garantendo un’esperienza di gioco fluida e reattiva. Un mostro di potenza e utilità che devi assolutamente prendere adesso, visto che su Amazon lo stanno svendendo a soli 108€, ovverosia col 64% di sconto sul prezzo di listino (302,99€, risparmi circa 200€). Le spedizioni sono gratuite con Prime.

SSD Crucial P5 Plus da 2TB: una BESTIA nel tuo sistema PC o console

Con 2TB di capacità, questo eccellente disco a stato solido interno offre anche spazio sufficiente per conservare una vasta libreria di giochi e contenuti multimediali. Se sei un appassionato di gaming o hai bisogno di prestazioni di archiviazione elevate per altre applicazioni, il Crucial P5 Plus 1TB SSD è sicuramente da prendere in considerazione.

Con tecnologia d’avanguardia e stabilità, infatti, il P5 Plus è l’ideale per utilizzi intensivi come il gaming, il video editing, la creazione di contenuti e applicazioni di ingegneria complesse. In tal senso è stato sviluppato con la tecnologia proprietaria d’avanguardia Micron Advanced 3D NAND e l’innovativa tecnologia controller.

Con MTTF superiore ai 2 milioni di ore per aumentare la durata e l’affidabilità del sistema, il prodotto è coperto da un utilizzo di 5 anni o fino all’indice massimo di resistenza di 600 TBW. Allora non esitare o perderai un’occasione d’oro: vai su Amazon lo stanno svendendo a soli 108€, ovverosia col 64% di sconto sul prezzo di listino (302,99€, risparmi circa 90€). Le spedizioni sono gratuite con Prime.

