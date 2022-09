Crucial P5 Plus da 500 GB in offerta speciale su Amazon

Progettato per giocatori, professionisti e creativi che necessitano di velcoità di elaborazione ad alte prestazioni, l’SSD interno P5 Plus PCIe 4.0 da 500 GB di Crucial offre qualità e protezione dei dati. Progettato con un fattore di forma M.2 2280 e un’interfaccia PCIe 4.0 x4 NVMe che funziona bene con computer e sistemi console come PlayStation 5, il P5 Plus offre velocità di lettura sequenziale fino a 6600 MB/s e velocità di scrittura sequenziale fino a a 4000 MB/s. Acquistalo su Amazon a soli 77,99€ invece di 118,45€.

Gli utenti avranno accesso alla crittografia dei dati TCG OPAL 2.0 a unità completa, mentre una valutazione TBW (Total Bytes Written) di 300 TB aiuta a garantire una lunga vita operativa. Altre funzionalità integrate includono il supporto SMART e TRIM, una valutazione MTTF di 2 milioni di ore, protezione termica adattiva, controller Crucial Micron 3D NAND, compatibilità con le versioni precedenti con PCIe 3.0 e altro ancora.

L’SSD è costruito utilizzando la tecnologia del controller NAND 3D Micron Advanced di Crucial ed è valutato con un MTTF superiore a 2 milioni di ore per una maggiore longevità e affidabilità. Inoltre è presente una garanzia limitata di 5 anni o fino alla massima resistenza/TBW nominale di 300 TB. Presente anche l’accelerazione dinamica della scrittura e un algoritmo di integrità dei dati multistep, oltre alla protezione termica adattativa e il supporto TRIM. Altre caratteristiche aggiuntive:

Tecnologia di automonitoraggio e reporting (SMART);

Codice di correzione degli errori (ECC);

Supporto NVMe Autonomous Power State Transition (APST);

Crittografia completa dell’unità (TCG OPAL 2.0);

