Crucial X8 da 1TB: questo SSD esterno è veloce, sicuro e scontatissimo!

Crucial X8 da 1TB SSD è un signor SSD esterno, realizzato da Crucial, da sempre una delle aziende più affidabili ne panorama dei dispositivi di archiviazione. Con una capacità di 1TB, questo dispositivo offre una vasta gamma di funzioni e prestazioni che lo rendono ideale per una serie di utilizzi, dai professionisti creativi ai giocatori ai quali gli HD delle console non bastano mai. Oggi Amazon ha deciso di tagliare decisamente il prezzo, una sforbiciata del 40% che fa passare il prezzo da 146 euro a 87 euro! Un’offerta davvero eccezionale! Da non perdere!

Una vera scheggia!

Una delle caratteristiche principali di Crucial X8 è la sua velocità di trasferimento dei dati. Grazie alla tecnologia USB 3.2 Gen2, questa unità SSD può raggiungere velocità di lettura e scrittura fino a 1050 MB/s, consentendo di trasferire file di grandi dimensioni in modo rapido ed efficace.

La dimensione compatta di Crucial X8 lo rende anche estremamente portatile: 11 x 1,15 x 5,3 cm; 100 grammi. Con le sue dimensioni ridotte e il peso leggero, questo dispositivo può essere facilmente trasportato ovunque. I numeri non mentono!

Inoltre, la robustezza di Crucial X8 lo rende altamente resistente agli urti e alle cadute. La sua scocca in alluminio è progettata per resistere alle sollecitazioni del trasporto ed un uso poco attento. Resiste a cadute fino a 2 m!

Crucial X8 è compatibile con una vasta gamma di sistemi operativi, tra cui Windows, MacOS e Linux. Supporta anche PlayStation e Xbox. Crucial X8 è dotato poi di una suite di software di sicurezza avanzato che mira a proteggere i dati personali e professionali. Questo include funzioni come la crittografia hardware AES a 256 bit e la protezione tramite password.

Crucial X8 da 1TB SSD è un’unità di archiviazione portatile ad alte prestazioni, veloce, affidabile e robusto.

Lo sconto Amazon è quindi graditissimo, il risparmio eccezionale! Rimangono in tasca ben 59 euro!

Subito nel carrello!

