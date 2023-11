Il Black Friday non è finito! Smartwatch tutto fare e impermeabile a soli 29 euro!

Sì, è vero, il Black Friday è terminato ieri. Tuttavia, su Amazon non sono di certo terminate le offerte e se non sei riuscit* ad accaparrarti uno smartwatch scontato, qui ti diamo una seconda chance. Csasan Smartwatch Unisex con tutte le funzioni per l’attività sportiva, monitoraggio ossigeno e qualità del sonno, impermeabile e con possibilità di inoltro e risposta di chiamate e messaggi, lo paghi solo 29,99 euro! E’ infatti in corso uno sconto del 56% al quale aggiungere un Coupon di 10 euro! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, visto che Amazon ha prorogato la restituzione al 31 gennaio 2024.

Smartwatch Csasan: le caratteristiche tecniche

Come anticipato nell’incipit, parliamo di uno straordinario smartwatch. Csasan è unisex, grazie al suo design semplice ed essenziale, che lo rende adatto anche a tutti i momenti della giornata. Display da 185″. Consente di effettuare Chiamate e Risposta, sia di messaggi che di telefonate, così non dovrai estrarre il telefono dalla tasca e interrompere la tua sessione di allenamento. Ben 112 modalità sportive, per ogni tipo di attività.

Molto utile il fatto che sia Impermeabile IP68, così da non dover rinunciare all’attività all’aperto in caso di pioggia. Molto comoda poi la funzione Activity Tracker, così il Contapassi, il Cardiofrequenzimetro, il Monitoraggio del sonno. Compatibile con Android e iOS.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.