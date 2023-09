CUBOT Kingkong Mini 3: il tuo mini rugged phone RUGGISCE e ti aspetta su Amazon

Il CUBOT Kingkong Mini 3 è un rugged smartphone Android 12.0 progettato per resistere alle sfide più estreme. Con 6GB di RAM e 128GB di spazio di archiviazione interno, offre prestazioni potenti e un’ampia capacità di memorizzazione per soddisfare le tue esigenze quotidiane. Compralo adesso con le spese di spedizioni gratuite via Prime su Amazon, costa solo 149€ grazie allo sconto di oggi dell’8%.

Robustezza e durabilità: lo smartphone rugged CUBOT Kingkong Mini 3 è un mostro

Il Kingkong Mini 3 è costruito per resistere agli ambienti difficili. È conforme agli standard militari di resistenza agli urti, alla polvere e all’acqua (IP68/IP69K), il che significa che può sopportare cadute, immersioni e condizioni difficili. Il telefono è dotato di un display da 4,5 pollici QHD+ che offre una buona qualità dell’immagine e una dimensione compatta che lo rende facile da trasportare in tasca.

Con 6GB di RAM e 128GB di spazio di archiviazione, puoi eseguire facilmente applicazioni e giochi più esigenti senza problemi di prestazioni o spazio di archiviazione. La batteria da 3000mAh assicura una durata sufficiente per un uso giornaliero e può essere ricaricata rapidamente quando necessario. Il telefono dispone di una fotocamera posteriore da 13MP che può scattare foto di buona qualità. È ideale per catturare momenti speciali durante le tue avventure all’aperto.

Include funzionalità come il riconoscimento facciale (Face ID), il supporto NFC per i pagamenti mobili e il GPS per la navigazione. Supporta la connettività 4G dual SIM, il che significa che puoi utilizzare due schede SIM contemporaneamente per gestire le tue chiamate e i tuoi dati. Insomma, il CUBOT Kingkong Mini 3 è un telefono robusto e resistente che è perfetto per chi lavora o trascorre molto tempo all’aperto.

Ma è altrettanto adatto per un uso quotidiano grazie alle sue prestazioni solide e alla capacità di archiviazione generosa. Se cerchi un telefono che possa sopportare le sfide più difficili, questo potrebbe essere la scelta giusta per te. Costa 149€ incluse le spedizioni gratuite.

