Lo smartphone 16GB RAM + 1TB ROM a soli 119 euro: io ne approfitterei!

Devi cambiare il telefono ma non vuoi spendere molto? No problem! Lo smartphone CUBOT Note 50, con 16GB RAM + 256GB ROM estendibile a 1TB, con sistema operativo Android 13, display da 6.56” HD, batteria da 5200mAh, fotocamera frontale da 50MP e selfie da 8MP, processore Octa Core, con tecnologia Face ID/Fingerprint/NFC/OTG, in un affascinante colore nero, ora lo paghi solo 119 euro! No, non è uno scherzetto di Halloween perché non avevi dolci in casa. Ma la strepitosa offerta su Amazon, che abbatte di un ulteriore 10% il costo già basso di questo sorprendente telefono! Puoi addirittura risparmiare ulteriormente dell’8%, acquistandone 2! Puoi fare un bel regalo.

Cubot Note 50: le caratteristiche

A dispetto del prezzo, lo smartphone Cubot Note 50 ha tante caratteristiche incredibili. A partire dallo schermo, un HD+ da 6,56 pollici con una risoluzione di 1612*720 e colori più vividi. Quindi vedrai video ad alta risoluzione. Con un peso di soli 246g, il sottile design unibody da 10 mm lo rende confortevole nella mano. Con i suoi 16GB RAM (8GB+8GB RAM virtuale) e 256GB ROM offre molto spazio per conservare tutti i tuoi oggetti preferiti. Tramite Impostazioni – Espansione memoria, la memoria virtuale massima può essere espansa a 16GB. Puoi inserire 2 Nano/1 Nano + 1 TF e la scheda TF può espandere lo storage fino a 1TB.

La batteria da 5200mAh ti consente di fare tutto ciò che vuoi senza il rischio che si scarichi presto. Anche grazie alla CPU a basso consumo T606, che non solo garantisce le prestazioni, ma estende anche il tempo di standby del telefoni. Incredibile anche la fotocamera principale ultra nitida da 50MP che supporta le modalità panorama, ritratto e notte, che possono offrirti un’esperienza di ripresa a colori più chiara e vivida. La modalità Macro scopre la bellezza dei dettagli, rendendo straordinari anche i soggetti più piccoli. Quella selfie è molto valida, da 8MP.

Infine, tante interfacce a disposizione: FACE ID, IMPRONTA DIGITALE, NFC, OTG e GPS. Cubot Note 50 ora lo paghi solo 119 euro! e puoi addirittura risparmiare ulteriormente dell’8%, acquistandone 2! Puoi fare un bel regalo.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.