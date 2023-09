Cucina in tempo record con la FRIGGITRICE AD ARIA MOULINEX

Al giorno d’oggi, chi più chi meno, conduciamo una vita davvero frenetica, e non abbiamo sempre il tempo di dedicare ore e ore alla cucina. Fondamentale in tal senso è stato l’arrivo della friggitrice ad aria, che ha rivoluzionato il settore permettendo di risparmiare un bel po’ di tempo rispetto al tradizionale forno elettrico. Proprio sulla base di questa necessità Amazon ha ben pensato di proporti la friggitrice ad aria Moulinex in offerta all’incredibile prezzo di soli 109 euro: non finisce qui, dal momento che grazie al coupon da 30 euro di Amazon è possibile pagarla solo 79 euro.

Friggitrice Moulinex: cibo pronto in un attimo

Questa friggitrice è davvero perfetta per ogni tipo di preparazione di cui hai bisogno: puoi praticamente utilizzare qualsiasi modalità di cucina, fino ad arrivare a un totale di 6 porzioni, grazie al cestello super capiente da ben 4.2 litri.

Hai ben 4 modalità di cottura disponibili: puoi infatti friggere, arrostire, grigliate o anche semplicemente cuocere. È sufficiente selezionare il programma più idoneo per l’alimento che riponiamo all’interno del cestello, e ultimare in questo modo la cottura. Sono presenti anche 8 modalità preimpostate, che sono perfette per cuocere determinati alimenti come le cotolette, le torte, la pizza, il pesce e quant’altro, regolando con precisione tra gli 80 e i 200 gradi centigradi.

Un altro punto di forza di questa friggitrice ad aria risiede poi nella sua estrema facilità d’uso: è presente a disposizione un grande schermo touch-screen, dotato di un timer elettronico in modo da seguire i tempi di ogni ricetta alla perfezione. La friggitrice ad aria Moulinex è anche estremamente facile da pulire: qualsiasi componente infatti può essere rimosso senza problemi ed essere posto all’interno della tua lavastoviglie, in modo da igienizzarla completamente.

In definitiva, con nemmeno 80 euro hai la possibilità di portarti a casa una friggitrice ad aria perfetta per cuocere ogni tipologia di alimento possibile in men che non si dica, risparmiando oltretutto un bel po’ rispetto al forno elettrico tradizionale: ecco uno dei tanti motivi per cui ti consigliamo di acquistare questa friggitrice ad aria Moulinex in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che l’offerta potrebbe terminare da un momento all’altro.

