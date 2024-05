Cucina SUPER EFFICIENTE con il Forno Microonde Hisense in DOPPIO SCONTO

Per rendere la tua cucina ancora più efficiente e funzionale, approfitta della promozione sul Forno Microonde con controllo Elettronico Hisense! Oggi è disponibile su Amazon a soli 99 euro grazie ad uno sconto del 19% ed un ulteriore coupon di 10 euro da applicare al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, la promozione è a tempo limitato e gli articoli stanno andando a ruba!

Forno Microonde con controllo Elettronico Hisense: tutte le funzionalità e le modalità di utilizzo

Il Forno Microonde con controllo Elettronico Hisense è un ottimo alleato per rendere la tua cucina super funzionale ed efficiente.

È super compatto, ha una potenza massima di 700 W e dispone di varie funzionalità. Grazie al calore diretto dell’elemento grill sarà più facile rendere croccanti, o addirittura tostare gli alimenti, mantenendo la succosità interna e la croccantezza esterna.

La funzione scongelamento, invece, modula la potenza del microonde al minimo: in questo modo è possibile scongelare uniformemente cibi congelati per risultati ottimali e in tempi ridotti. Inoltre, grazie all’utilizzo simultaneo di Grill e microonde su 3 livelli di potenza, potrai scegliere la cottura che più si adatta alla pietanza che stai cucinando.

La modalità di utilizzo è semplicissima grazie ad un layout semplice e un controllo touch con display LED che permette di accedere a tutte le funzioni in un attimo. Allo stesso modo, la manutenzione risulta super veloce con la possibilità di una pulizia che implica solo l’utilizzo di acqua e sapone.

