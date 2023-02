Cuffie a conduzione ossea: vivi un'esperienza sonora diversa con soli 35€

La tecnologia relativa all’ascolto audio tramite trasduzione ossea è una novità in forte ascesa nell’ambito della produzione di auricolari, e ora anche di casse e altoparlanti. Questo tipo di conduzione consente al suono, tramite apposite tecniche, di potersi propagare attraverso le ossa del cranio umano fino alla parte più interna del sistema uditivo, bypassando di fatto il timpano. Il risultato è un’esperienza sonora particolare, molto intensa, che potete sperimentare anche voi stessi con appena 35 euro grazie a questo piccolo gioiellino.

Cuffie a conduzione ossea, pazzesche

Queste cuffie a conduzione ossea più piccolo e versatile al mondo che ti consente un’esperienza sonora diversa ma sempre spettacolare ovunque, in qualsiasi contesto. Oltre ad avere un design estremamente bello, gli auricolari sono estremamente compatti. Con l’ultima versione 5.2 del chip Bluetooth. Nessun cavo e una portata di trasmissione fino a 13 metri. Si accoppiano rapidamente con tutti i dispositivi BT come smartphone, tablet, orologi intelligenti e altro.

Trasforma qualcosa di vuoto in un altoparlante, in qualsiasi momento. Funziona come un humBird, piccolo ma potente. Offre un volume del suono elevato, diventa da 4 a 5 volte più alto del volume medio degli altoparlanti dei telefoni cellulari, raggiungendo fino a 115 dB, e ti consente di personalizzare la qualità del tono. Puoi ascoltare musica, seguire podcast, effettuare telefonate individuali o chiamate in conferenza e persino goderti un’ottima esperienza del suono dei tuoi giochi, video o film riprodotti sul tuo dispositivo.

Utilizza la tecnologia di conduzione ossea per offrirti un’esperienza sonora personalizzabile fai-da-te. Impermeabili IP67 per continuare a funzionare anche in caso di sudore e pioggia leggera. Incredibile e da provare, non pensate? E allora correte su Amazon seguendo questo link, e fate vostro questo autentico gioiellino tecnologico per soli 35€. Le spedizioni sono gratuite grazie ai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.