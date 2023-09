Cuffie Bluetooth in OFFERTA: con soli 59 euro ti isoli dal mondo!

Quante volte vorremmo isolarci dal mondo avvolti dalla nostra musica preferita? O lasciarci coinvolgere totalmente dalla nostra serie Tv preferita o da un film tanto atteso o che amiamo da sempre? Ma anche ascoltare bene gli interlocutori durante le videochiamate? Bene, a prescindere da quali siano le tue esigenze, potresti prendere seriamente in considerazione l’offerta straordinaria di oggi su Amazon: le Cuffie Bluetooth Soundcore Anker Q30, sono in offerta a soli 59,49 euro! Grazie allo sconto del 13% + un coupon del 15%! Cosa hanno di così speciale? Per esempio la cancellazione attiva ibrida del rumore esterno, modalità individuali in base ai tuoi gusti e a ciò che stai ascoltando, la tecnologia Hi-Res del suono, la comoda regolazione tramite App, 40 ore di autonomia, la tenuta confortevole che ti consente di usarle per più ore al giorno senza risentirne, la possibilità di collegarci 2 dispositivi contemporaneamente senza essere costretti a continue dissociazioni e scelte.

Cuffie Anker Q30: le caratteristiche

Puoi ascoltare ogni dettaglio dei tuoi brani preferiti grazie ai driver da 40 mm di le cuffie soundcore Q30. I diaframmi in seta altamente flessibili riproducono bassi potenti e acuti nitidi che si estendono fino a 40 kHz per una maggiore chiarezza. Potrai isolarti dal mondo grazie ai doppi microfoni di rilevamento del rumore, capaci di rilevare e filtrare fino al 95% del suono ambientale a bassa frequenza. Inoltre, puoi personalizzare la cancellazione del rumore di le cuffie soundcore Q30 in 3 modalità: a) Mezzi riduce al minimo il rumore del motore degli aerei; b) Esterni riduce il rumore di traffico e vento; c) Interni attenua il rumore in uffici affollati con vociare in sottofondo.

Le cuffie soundcore Q30 della Anker sono però molto importanti anche per effettuare le videochiamate: puoi associare 2 microfoni con un algoritmo di riduzione del rumore per captare e migliorare con precisione la tua voce, sopprimendo altri rumori per chiamate più chiare. Bene anche l’autonomia, visto che queste cuffie bluetooth possono riprodurre fino a 40 ore di musica. Che possono essere estese a 60 in modalità standard. Inoltre, se ti servono ma hai dimenticato di ricaricarle, una breve ricarica di 5 minuti ti offre 4 ore di ascolto. Così potrai usarle ugualmente per il workout, una videocall di lavoro, ecc.

Insomma, tanti vantaggi che oggi paghi solo 59,49 euro approfittando dello sconto del 13% + un coupon del 15%!

