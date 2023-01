Cuffie ASTRO Gaming A40 TR con Dolby Atmos ad un prezzo FOLLE su Amazon

Disponibile in due colori di base (bianco e nero), le A40 TR sono delle cuffie auricolari stereo cablate progettato per l’uso con console PlayStation e PC, sebbene sia anche compatibile con i nuovi controller Xbox One dotati di jack da 3,5 mm. La qualità costruttiva è alta, infatti salta subito all’occhio una sensazione di costruzione solida sia per l’archetto che per i padiglioni. Tuttavia, sono principalmente realizzate in plastica. Acquistale ora su Amazon a soli 96,49€ invece di 179,00€.

Le A40 TR posson anche essere personalizzate con Mod Kit (venduti separatamente) che consentono all’utente di sostituire l’archetto e i padiglioni per adattarsi meglio al proprio stile. Il microfono può anche essere aggiornato con un microfono con cancellazione del rumore migliorato.

Il supporto strutturale ai lati dell’auricolare è dotato di un meccanismo scorrevole per consentire all’utente di adattare l’archetto alla propria testa. Spostandoti più in basso nell’auricolare troverai i padiglioni e il microfono. Gli stessi padiglioni hanno coperture magnetizzate che possono essere rimosse per trasformare l’auricolare in un design aperto.

Sul padiglione sinistro si trova la connessione per il microfono rimovibile, che si aggancia e si spegne semplicemente e può essere facilmente regolato grazie al suo design malleabile. La porta da 3,5 mm sul lato inferiore consente all’utente di sostituire il cavo se lo desidera, con il cavo da 2 m in dotazione.

Il sistema può essere utilizzato con o senza software aggiuntivo e coloro che scelgono di riprodurre in streaming i propri giochi apprezzeranno le opzioni di mixaggio fornite dal software. Per quanto riguarda la qualità audio, le Astro A40 TR sono tra le migliori. Non importa se si tratta di musica, film o giochi, le cuffie offrono sempre prestazioni eccezionali grazie anche al Dolby Atmos. Ascoltare la musica è un vero piacere sulle A40 TR; l’auricolare offre un suono ben bilanciato in grado di gestire molto bene generi diversi. Approfitta ora dello sconto del 46% e acquistalo su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.