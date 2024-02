Cuffie Bluetooth 5.3 certificate MFi Apple a prezzo INDECENTE su Amazon: appena 20€

Le cuffie Bluetooth 5.3 di CEEBOO certificate MFi Apple offrono un’esperienza di ascolto premium, combinando un suono Hi-Fi con una lunga durata della batteria e una connessione stabile. Con driver da 13mm, queste cuffie offrono alti chiari e bassi profondi per un’esperienza sonora coinvolgente.

Grazie alla tecnologia di riduzione del rumore CVC, le cuffie riducono fino all’85% del rumore esterno, consentendoti di immergerti completamente nella tua musica o nelle tue chiamate senza distrazioni. Approfitta allora dello sconto del 30% e assicurati questi gioiellini a soli 20€. Le spedizioni sono gratis con Prime.

Cuffie Bluetooth 5.3 di CEEBOO certificate MFi Apple

Con una durata della batteria di 35 ore di riproduzione continua, queste cuffie sono ideali per lunghi viaggi, sessioni di lavoro prolungate o semplicemente per rilassarsi e godersi la musica senza preoccupazioni. La connessione Bluetooth 5.3 assicura una connessione stabile e affidabile, con una trasmissione rapida fino a 15 metri di distanza.

Il processo di accoppiamento è semplice e veloce: basta estrarre le cuffie dalla custodia di ricarica e si connetteranno automaticamente al tuo dispositivo. Con la loro resistenza all’acqua IPX7, sono perfette anche per gli allenamenti più intensi o le giornate sotto la pioggia. E grazie alla loro compatibilità con iPhone e Android, sono adatte a tutti, indipendentemente dal dispositivo che possiedi.

Certificate MFi Apple, queste cuffie sono compatibili con una vasta gamma di dispositivi iOS e Android, offrendoti una flessibilità totale nel goderti la tua musica ovunque tu vada. Con le cuffie Bluetooth 5.3 di CEEBOO, puoi goderti un suono di alta qualità, una connessione stabile e una lunga durata della batteria, tutto in un design elegante e confortevole. Non aspettare troppo perché l’offerta scade a breve, per cui corri su Amazon e prendile ora con lo sconto del 30% e assicurati questi gioiellini a soli 20€. Le spedizioni sono gratis con Prime.

