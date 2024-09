Cuffie Bluetooth 5.4 scontatissime al -76%: oggi sono tue a soli 21€

Amazon ha appena lanciato una promozione strepitosa sulle Cuffie Bluetooth 5.4 Drsaec! Oggi sono disponibili a soli 21 euro con uno sconto mai visto del 76%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile dell’offerta bomba, gli articoli stanno letteralmente andando a ruba!

Cuffie Bluetooth 5.4 Drsaec: audio al massimo ed elevata autonomia

Le Cuffie Bluetooth 5.4 Drsaec vantano un chipset professionale ed offrono una connessione più stabile, con una minore latanza ed un minor consumo energetico durante la trasmissione dei dati.

L’effetto audio è impeccabile in quanto utilizzano altoparlanti da 13 mm con riduzione del rumore ENC, oltre ad aver incorporati 4 microfoni ad alta definizione che bloccano efficacemente l’80% dei rumori di fondo. Inoltre offrono un riconoscimento vocale super nitido e una qualità delle chiamate perfetta anche in ambienti rumorosi.

Gli auricolari sono compatibili con quasi tutti i dispositivi Bluetooth presenti sul mercato ed hanno una modalità di utilizzo più semplice che mai grazie al sensore di controllo tattile intelligente attraverso il quale può essere controllato il volume, si può cambiare brano, si può rispondere alle chiamate o utilizzare l’assistente vocale.

Inoltre sonoprogettate ergonomicamente ed ogni cuffia pesa solo 3 grammi così da utilizzarle anche per ore senza il minimo disturbo. Sono anche impermeabilei IP7 quindi ideali per lo sport all’aria aperta, anche in caso di pioggia.

L’autonomia non è da meno: possono essere utilizzate per un massimo di 6-8 ore con una singola carica, e la custodia di ricarica inclusa fornisce 6 ulteriori ricariche, per una riproduzione totale di 50 ore.

