Vuoi isolarti dal mondo? Prendi queste Cuffie Bluetooth a soli 21 euro!

Le cuffie bluetooth sono un accessorio fondamentale per chi passa tante ore alla guida o svolge ogni giorno attività fisica all’aperto o in casa o per chi non vuole il fastidio di un lungo filo mentre ascolta musica o vuole evitare di passare tanto tempo con un telefono sollevato all’orecchio. E allora, come non cogliere al volo questa strepitosa offerta, relativa a queste Cuffie Bluetooth Anker P20i. La connessione Bluetooth è quella di ultima generazione 5.3, quindi ti garantisce velocità di associazione dei device ma anche stabilità. Inoltre Cuffie Wireless sono ergonomiche, quindi non cascano dall’orecchio anche in caso di repentini movimenti e non le senti affatto. Sono resistenti all’acqua, quindi le puoi usare anche quando fai running sotto la pioggia o hai dimenticato l’ombrello. Sono pure dotate di intelligenza artificiale. Avrai tutto questo e altro a soli 21,84 euro grazie al 5% di sconto!

Cuffie Bluetooth Anker P20i: le caratteristiche

Le Cuffie Bluetooth Anker P20i sono dotate di driver da 10 mm sovradimensionati. Cosa significa? Che offrono un suono dettagliato con bassi potenziati. Con l’app soundcore puoi personalizzare i controlli e scegliere tra 22 equalizzazioni preimpostate. Molto utile per i più distratti la funzione “Trova il mio auricolare“, un auricolare smarrito può emettere rumore così potrai ritrovarlo. E’ possibile aggiungere 10 ore alla durata della batteria con un’unica ricarica tramite custodia che ne prolunga la durata fino a 30 ore. Inoltre, grazie alla ricarica rapida di 10 minuti puoi usarle comunque per 2 ore!

Facilmente portatili anche con la custodia, molto piccola ed essenziale. Quindi potrai agevolmente inserirla in una borsetta, nella tasta di una giacca o in un marsupio. Inoltre, la custodia è anche dotata di un comodo laccetto e funge anche da caricatore. Grazie alla certificazione IPX5 puoi usarle sotto la pioggia, e la proteggono anche dalla polvere. Quindi eviterai danni.

Insomma, le Cuffie Bluetooth Anker P20i fanno al caso tuo per tutti gli usi che vuoi farne, anche per non sentire gli sgradevoli suoni esterni della città e isolarti dal Mondo. Le paghi solo 21,84 euro grazie allo sconto in vigore del 5%!

