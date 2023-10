Le cuffie bluetooth per bambini morbide e colorate a soli 29 euro: falli felici!

I bambini, si sa, sia stanno avvicinando alla tecnologia sempre più piccoli. Al punto che, prima o poi, usciranno dalla pancia della madre già con uno smartphone tra le paffute manine. Fantascienza (forse) e scherzi a parte, è importante offrire loro prodotti sicuri poiché, proprio per la tenera età, sono molto più delicati di noi. Anche l’udito va tutelato, quindi vanno acquistate cuffie che ben si adeguano alle loro esigenze, per non rovinargli subito l’apparato uditivo. Queste cuffie bluetooth PowerLocus P2 fanno proprio al caso, tra l’altro sono anche molto colorate e piacevoli alla vista. Oggi le paghi solo 29,99 euro, grazie allo sconto del 14%!

Cuffie bluetooth PowerLocus P2 per bambini: le caratteristiche

Scopriamo meglio queste cuffie bluetooth per bambini firmate PowerLocus Ps. Con esse potrai connettere fino a 2 dispositivi contemporaneamente tramite Bluetooth. Sono dotate anche di connessione cablata, così potrai usarle con qualsiasi telefono, laptop, PC, o TV. Si tratta di cuffie con output audio limitato a 85 dB per non danneggiare l’udito dei tuoi bambini. Basta accenderle ed entreranno in modalità connessione. C’è anche un microfono integrato ideali per eventuali lezioni online dei tuoi bambini (dalla scuola ai corsi di formazione), ma anche per quando chiamano i nonni lontani o un genitore fuori per lavoro.

Sono compatibili con iOS, Android, Windows, Mac, ecc. La connessione Bluetooth 5.0 garantisce una portata fino a 10 metri senza disturbi. Le imbottiture in morbida schiuma copriranno le orecchie dei tuoi bambini isolandoli completamente dai rumori esterni ma, al contempo, senza dare loro alcun fastidio grazie al supporto imbottito. Possono cambia brano volume comodamente con i controlli integrati. In dotazione anche una custodia di trasporto rigida per quando si spostano che li protegge dagli urti.

Belle, utili, comode, sicure. Oggi le paghi solo 29,99 euro, grazie allo sconto del 14%!

