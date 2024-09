Cuffie Bluetooth con ChatGPT integrata a prezzo stracciato su Amazon

Vuoi degli auricolari che ti accompagnino per tutta la giornata offrendoti un’esperienza musicale sempre al top? Abbiamo quello che fa per te! Si tratta delle Cuffie Bluetooth Nothing Ear (a), oggi disponibili su Amazon a soli 79 euro con uno sconto bomba del 20%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della promozione, gli articoli stanno andando letteralmente a ruba!

Cuffie Bluetooth Nothing Ear (a): audio impeccabile e design all’avanguardia

Le Cuffie Bluetooth Nothing Ear (a) si contraddistinguono per un potente drive di 11mm che offre una potenza doppia rispetto al modello precedente, garantendo bassi ancora più profondi.

In particolare, la maggiore ampiezza offre alle onde sonore più spazio per vibrare: nello specifico, grazie a due nuove prese d’aria, il flusso d’aria è migliorato all’interno dell’auricolare per una minore distorsione e una nitidezza generale più intensa. In più, la certificazione Hi-Res Audio per la riproduzione fino a 990 kbps e frequenze fino a 24 bit/96 kHz, rende il suono ancore più nitido e immersivo in qualsiasi occasione.

Un’altra caratteristica di spicco delle cuffie è la funzione di cancellazione del rumore più potente di sempre: Ear (a) controlla automaticamente la presenza di perdite di rumore tra l’auricolare e il condotto uditivo, quindi aumenta la cancellazione del rumore per compensare. Inoltre, selezionando “Adattivo” nell’app Nothing X, i dispositivi applicano automaticamente il giusto livello di cancellazione del rumore in base all’ambiente circostante in tempo reale.

A fare la differenza è sicuramente l’integrazione di ChatGPT a cui puoi chiedere qualsiasi cosa, ascoltare e imparare anche quando sei in movimento.

