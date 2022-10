Cuffie Bluetooth dall'animo VINTAGE, oltre che belle anche TOP

Se sei alla ricerca di un paio di cuffie Bluetooth dall’alta autonomia e comode per le tue orecchie allora queste Cuffie Bluetooth con Microfono di Avantree fanno proprio al caso tuo.

Su Amazon le trovi con il 13% di sconto sul loro prezzo totale arrivando così a pagarle solamente 69,99€ e se l’acquisti insieme a un amico potrai risparmiare ulteriormente. Infatti è attiva la promozione “prendi 2, risparmi 10€”.

Le ricevi a casa in modo gratuito e veloce grazie al servizio in abbonamento attivo sul tuo account Amazon Prime.

Le cuffie Bluetooth perfette per goderti la tua musica e non solo

Posso assicurarti personalmente che queste Cuffie Bluetooth sono veramente straordinarie e comodissime. Potrai goderti la tua musica preferita ma anche guardarti un film o giocare alla tua console con una qualità audio impareggiabile.

Supportano la tecnologia avanzata di collegamento a pptx che ti permette di avere un collegamento ultra veloce con i tuoi dispositivi in modo da non aver ritardi percepibili grazie alla bassa latenza. La batteria non sarà un problema dal momento che contano circa 40 ore di autonomia.

Per poter iniziare a utilizzarle dovrai accoppiarle tramite Bluetooth ai tuoi dispositivi, in caso questi non abbiano questa funzione potrai sempre acquistare separatamente un adattatore. Potrai sfruttarle anche tramite cavo audio, ma devi sapere che in questo modo verrà disabilitato il microfono.

Con l’acquisto sono inclusi: due adattatori Jack, un cavo di ricarica MICRO-USB, un cavo audio, il manuale ed una comodissima custodia con chiusura lampo perfetta per trasportarle durante i tuoi viaggi.

Non farti scappare questa offerta e acquista subito il tuo paio di Cuffie Bluetooth con Microfono di Avantree allo straordinario prezzo di 69,99€ grazie alla promozione su Amazon che ti permette il 13% di sconto. Con Amazon Prime potrai sempre avere spedizioni veloci e gratuite in tutta Italia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.