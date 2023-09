Cuffie Bluetooth in legno al 56% di sconto: imperdibili

Le Redemption ANC di House of Marley, le straordinarie ed elegantissime cuffie bluetooth in legno sono in sconto del 56% su Amazon per un totale di 88,79€ piuttosto che 199,99€. Più di 100 euro di sconto per questa straordinaria offerta messa in atto da Amazon che vi permetterà di acquistare un paio di cuffie wireless innovative ed eleganti, oltre che straordinariamente comode e utili!

Le cuffie bluetooth in legno di House of Marley al 56% di sconto su Amazon!

Le cuffie bluetooth in legno di House of Marley sono realizzate, per l’appunto, con materiali sostenibili: bambù, fibra di legno naturale e silicone riminato, una scelta che abbraccia l’ecologia e non dimentica il design e l’eleganza di un device da utilizzare nella vita quotidiana. Ottima cancellazione del rumore si fonde con un’altissima qualità del suono. Disponibili ben 7 ore di durata della batteria con una singola carica. Gli auricolari Redemption ANC sono impermeabili ipx4 e sono resistenti al sudore e agli agenti atmosferici, il che vi permetterà di indossarli all’esterno, durante le vostre sessioni d’allenamento. Presente anche il microfono che vi permetterà di rispondere alle vostre telefonate.

Una scelta molto interessante quella di House of Marley, in cui a farla da padrona è l’ecologia e la scelta di un prodotto che sia sì bello, sì utile, sì di qualità ma soprattutto sostenibile a livello ambientale. House of Marley dimostra che tecnologia e sostenibilità possono camminare di pari passo. Non lasciatevi scappare l’opportunità di acquistare un prodotto che sia sano per l’ambiente e per le vostre orecchie!

Le cuffie Redemption ANC di House of Marley sono in sconto del 56% su Amazon con un’offerta che prevede più di 100 euro totali di sconto. Un’opportunità assolutamente da non perdere per fondere tecnologia e difesa dell’ambiente in un unico device!

