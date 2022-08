Cuffie Bluetooth JBL Tune 660BTNC in promo su Amazon ad un prezzo FOLLE

Goditi un’esperienza di ascolto privata ovunque con le cuffie on-ear wireless Tune 660NC con cancellazione del rumore di JBL. Progettate per essere ripiegate per riporle facilmente in una borsa o nello zaino, puoi portare le cuffie con te per tutto il giorno o in viaggio. Acquistale ora su Amazon a soli 71,99€ invece di 99,99€.

Goditi un’esperienza audio incredibile grazie i driver da 32 mm e alla cancellazione attiva del rumore, che filtra il rumore ambientale circostante. Le cuffie Tune 660NC ti tengono connesso anche mentre esci, con accesso ad assistenti digitali e chiamate in vivavoce. Con una carica completa, puoi parlare e goderti la tua musica e i tuoi podcast per un massimo di 55 ore.

Le cuffie Tune 660NC si ricaricano completamente in circa 2 ore, ma se sei di fretta puoi ottenere fino a 2 ore di riproduzione con una ricarica rapida di 5 minuti. L’audio viene riprodotto in streaming dal tuo dispositivo mobile tramite la tecnologia Bluetooth, ma se associato a uno smartphone, puoi anche utilizzarlo per effettuare chiamate in vivavoce con il microfono integrato. Con i controlli sull’auricolare, puoi anche attivare l’assistente digitale del tuo dispositivo mobile per dargli comandi vocali per ottenere risposte alle domande, gestire la riproduzione e altro ancora.

Sebbene le Tune 660NC siano principalmente un set di cuffie wireless, a volte ti dimentichi di caricarle o devi connetterti a un dispositivo non Bluetooth. JBL ti copre con un jack audio integrato e un cavo audio incluso.

Questa tecnologia ti consente di accoppiare rapidamente le cuffie Live 660NC con il tuo smartphone Android. Basta accendere le cuffie e verranno rilevate automaticamente, consentendoti di accoppiarle con un solo tocco. Una volta accoppiate, l’accensione delle cuffie le abbinerà immediatamente al tuo dispositivo. Approfitta ora dello sconto del 28% e acquistale su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

