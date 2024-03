Cuffie Bluetooth per TV Sony: acquistale con uno SCONTO FOLLE

Acquistare delle cuffie di qualità può essere un vero “game changer” per i tuoi ascolti quotidiani. Tra le varie proposte presenti su Amazon, dobbiamo assolutamente segnalare queste ottime cuffie Bluetooth per TV di Sony, acquistabili ancora per poche ore con un ottimo sconto. Quest’ultimo è del 51%, e fissa il prezzo finale d’acquisto a 63,90€. Conviene sbrigarsi: le scorte potrebbero esaurirsi presto!

Cuffie Bluetooth Sony, oggi su Amazon c’è uno sconto formidabile

La qualità dei tuoi ascolti migliorerà sensibilmente grazie alle cuffie Bluetooth per TV di Sony. Rispetto alle altre cuffie tradizionali, queste potremo collegare alla TV facilmente grazie alla chiavetta integrata e ascoltare ogni suono nel dettaglio, procurandoci un’esperienza audiovisiva decisamente immersiva. Sia alti che bassi sono di qualità, e con la cancellazione passiva del rumore potrai godere di un comfort unico. La ricarica di questo prodotto avviene mediante cavo USB-C, assicurandoti ben 18 ore di riproduzione consecutiva. Inoltre, con la ricarica veloce di 15 minuti, potrai godere di 2 ore consecutive di serie TV e film.

Si presentano con un design particolarmente leggero e comodo, con dei padiglioni auricolari in memory foam particolarmente morbidi sono quindi comode da utilizzare anche per molto tempo durante la giornata, garantendoti sempre e comunque un ottimo isolamento acustico. All’interno della confezione troviamo la custodia delle cuffie, un cavo USB-C, un cavo audio e un adattatore per aereo. Inoltre, possiamo anche regolare la cancellazione del rumore tramite l’app Philips.

