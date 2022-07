Cuffie Bluetooth PHILIPS, 29 ore ed Extra BASS da amare

Un paio di cuffie Bluetooth che sanno il fatto loro, queste di Philips sono eccezionali e con tutto quello che hanno da offrirti non puoi proprio farne a meno. In modo particolare sono in promozione su Amazon quindi non perdere l’occasione di risparmiare.

Ti colleghi ora sulla pagina e completi l’acquisto al volo per portarle a casa con 19€. Come ti dicevo hanno tutto ciò di cui hai bisogno quindi non aspettare o potresti perdere la tua chance.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con Prime attivo sul tuo account.

Cuffie Bluetooth: con Philips non puoi sbagliare

Se non fossero formidabili non te le consiglierei, ma queste cuffie Bluetooth sono davvero il modello che stavi cercando. Super comode, le indossi e non le togli più dalla testa visto che sono anche leggere e confortevoli.

In fin dei conti hanno 29 ore di autonomia con una sola carica quindi portale anche in giro: non ti abbandoneranno quando ne avrai bisogno.

Le colleghi e ascolti musica e non solo. Ti faccio sapere che sul padiglione hai il tasto extra bass con cui puoi attivare la modalità che ti scuote dall’interno. In questo modo le canzoni sono ancora più vivide. Ovviamente non mancano all’appello i microfoni integrati grazie ai quali puoi parlare ore e ore al telefono o registrare tutte le note vocali che desideri.

Allora, cosa stai ancora aspettando? Collegati ora su Amazon e porta a casa le tue cuffie Bluetooth firmate Philips. Ti basta un click sulla pagina per pagarle soltanto 19€. Le spedizioni, come ti dicevo, sono completamente gratuite e veloci se sul tuo account hai un abbonamento Prime attivo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.