Cuffie bluetooth come quelle professionali solo per OGGI 59 euro!

Le cuffie che presentiamo oggi in offerta sono progettate per un comodissimo utilizzo wireless, ovvero senza cavi fastidiosi che penzolano dalle orecchie e che magari si attorcigliano o finiscono per impigliarsi ad altri accessori che indossiamo. In particolare, questo modello in promozione offre le stesse prestazioni sonore delle originali cuffie da studio professionali cablate ATH-M20x! Dunque un suono potente e di qualità, da 2 accessori diversi simultaneamente associabili. Oggi le paghi solo 59 euro con uno sconto del 34%!

Cuffie bluetooth Audio-Technica: le caratteristiche

Le cuffie bluetooth Audio-Technica, come anticipato nell’incipit, sono progettate per un utilizzo senza fili grazie a una connessione bluetooth immediata e stabile. Ma la vera chicca che le distingue da tutte le altre in circolazione, è che offrono le stesse prestazioni sonore delle originali cuffie da studio professionali cablate ATH-M20x. Il tutto, con una straordinaria libertà di movimento che solo le cuffie senza fili possono offrirti. La qualità è garantita dal Driver da 40 mm con magneti in terre rare e bobine mobili in filo di alluminio rivestite in rame. Per ottime prestazioni delle basse frequenze. Il materiale leggero con il quale sono fatte permette di usarle anche per molte ore al giorno.

Molto interessante la Modalità Low Latency che consente una migliore sincronizzazione tra audio e video per sessioni di streaming e gaming senza interruzioni. La funzionalità di pairing Multipoint per collegare fino a due dispositivi Bluetooth in contemporanea. Ottime anche dal punto di vista dell’autonomia, garantita fino a 60 ore di utilizzo continuo con una carica completa e fino a 3 ore di utilizzo con soli 10 minuti di ricarica rapida (tramite connessione USB-C). Così, anche se dimentichi di ricaricarle, potrai comunque usarle per molto tempo!

Insomma, non le solite cuffie bluetooth come tante in circolazione, ma cuffie che simulano quelle professionali da studio. Per un sound straordinario e senza fastidi. Approfitta subito dello sconto del 34% che abbatte il loro prezzo a soli 59 euro!

