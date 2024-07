Cuffie Bluetooth Realme di ULTIMISSIMA GENERAZIONE a PREZZO SHOCK

Pronto ad immergerti nella tua musica preferita come mai prima d’ora? Allora non farti scappare la mega promozione sulle Cuffie Bluetooth Realme Buds Air 5, oggi disponibili su Amazon a soli 34 euro con uno sconto del 5%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Cogli al volo questa occasione speciale, gli articoli stanno andando a ruba!

Cuffie Bluetooth Realme Buds Air 5: specifiche tecniche e modaità di utilizzo

Le Cuffie Bluetooth Realme Buds Air 5 sono dotate di un chipset six-core ultra potente per la cancellazione del rumore e di due microfoni con elevata cancellazione del rumore SNR. In questo modo è ottimizzata la funzione di riduzione del rumore portandola a un livello mai visto nel settore.

Nello specifico, il microfono per la cancellazione del rumore ha un’innovativa banda fino a 4.000 Hz per eliminare i rumori a media e alta frequenza che gli altri auricolari non filtrano. Questo vuol dire che potrai letteralmente isolarti con la tua musica preferita anche in ambienti molto rumorosi.

La caratteristica di spicco degli auricolari è sicuramente il Dynamic Bass Boost che consente di ottenere un audio più intenso, potente e stratificato. Inoltre è possibile personalizzare l’intensità dei bassi, per una musica che ti risuona nelle orecchie nel modo giusto e in base alle tue esigenze del momento.

Per finire, questi dispositivi sono perfetti peri gamer in quanto, quanto la Modalità Gioco è attivata, sono in grado di raggiungere una latenza ultra bassa record nel settore pari a 45 ms, con un’elevatissima sincronizzazione audio-video che ti permette di immergerti ancor di più nell’azione durante le battaglie più intense.

