Le cuffie bluetooth con cancellazione del rumore sono crollate di prezzo: meglio affrettarsi

Le cuffie bluetooth che presentiamo oggi sono ideali per chi fa sport all’aperto o passa molte ore alla guida e vuole parlare o ascoltare musica in modo comodo e pratico. Oltre a isolare tutti i rumori esterni del traffico o che ci circondano nelle roboanti città. Parliamo delle cuffie ROMOKE T19 con Bluetooth di ultima generazione 5.3, che garantiscono velocità di associazione con il tuo device e maggiore stabilità della stessa. Otterrai una qualità Stereo HiFi, un ottimo microfono integrato in 4 HD, la tecnologia ENC per la Cancellazione del Rumore, un chiaro Display LED che segnalava il livello della batteria. Quanto a quest’ultima, peraltro, parliamo di un’autonomia che arriva fino a 40 Ore di utilizzo continuo. Oggi le paghi 19,99 euro, grazie allo sconto del 60%!

Cuffie ROMOKE T19: le caratteristiche

Le cuffie bluetooth ROMOKE adottano la tecnologia 5.3 aggiornata. Oltre ai vantaggi prima esposti, otterrai l’annullamento di distorsione e latenza. Inoltre, una volta prelevate le cuffiette wireless dalla custodia di ricarica, si accenderanno e si connetteranno automaticamente. Quindi non dovrai cercare ogni volta il tuo device per l’associazione. Adottano la tecnologia di rendering HD lossless DSR e utilizzano un driver dinamico da 14.2 mm, che offre un suono cristallino coinvolgente e professionale con alti setosi, medi fluidi e bassi incisivi a qualsiasi volume.

Queste portentose cuffie senza fili offrono fino a 8 ore di utilizzo con una singola carica, ma la custodia di ricarica può caricare earbuds Bluetooth per 4 volte, con la custodia di ricarica portatile avrai 40 ore di riproduzione musicale. Il display ti mostra in modo chiaro lo stato di avanzamento della ricarica. Sono progettati per adattarsi ai contorni dell’orecchio umano con una struttura curva uguale alla forma del condotto uditivo. Ogni auricolare pesa solo 4 g e la custodia di ricarica solo 40 g. Puoi controllarle facilmente con il tastino touch sensibile al tocco, per rispondere o rifiutare alle chiamate, scalare i brani, controllare il volume, ecc.

Take it easy! Oggi le paghi 19,99 euro, grazie allo sconto del 60%!

