Le cuffie bluetooth che volevi prendere da tempo finalmente in offerta: approfittane!

Da tempo stai pensando di prendere delle cuffie bluetooth perché quelle vecchie che hai col filo ti hanno stufato? Così puoi parlare con gli altri senza problemi, ovunque ti trovi e qualsiasi cosa stai facendo. Così come ascoltare la musica, un video, ecc. Bene, le cuffie bluetooth ROMOKE T19 in offerta fanno proprio al caso tuo! Offrono anche la cancellazione del rumore, così da non essere infastidita anche nel traffico o in caso di vicini troppo rumorosi. Oggi le paghi solo 29,99 euro grazie allo sconto del 40%!

Cuffie bluetooth ROMOKE T19: caratteristiche tecniche

Gli auricolari Bluetooth ROMOKE T19 funzionano con la tecnologia Bluetooth 5.3 aggiornata, che offre tanti vantaggi come la velocità di associazione e la stabilità della connessione coi device. Ottima poi la qualità del suono. Inoltre, una volta prelevate le cuffiette wireless dalla custodia di ricarica, si accenderanno e si connetteranno automaticamente. Il suono cristallino e limpido è garantito dalla tecnologia di rendering HD lossless DSR e dal driver dinamico da 14.2 mm. Bene anche l’autonomia: con una sola ricarica puoi usarle fino a 8 ore continue, mentre con la custodia di ricarica portatile avrai 40 ore di riproduzione musicale. Potrai controllare dalla custodia stessa la percentuale di ricarica.

Ogni auricolare pesa solo 4 g e la custodia di ricarica solo 40 g. Quindi sono facilissimi da portare con sé. E non li percepirai all’orecchio. Con l’utilizzo di una tecnologia di controllo touch con sensore tattile ad alta sensibilità, toccare gli auricolari wireless può aiutarti a ottenere facilmente più funzioni, come rispondere e rifiutare il telefono, regolazione del volume (la maggior parte delle cuffie non può farlo), cambiare musica, assistente vocale. Dimenticherai il telefono in tasca per come non dovrai più prenderlo!

Oggi avrai queste meravigliose cuffie bluetooth a un prezzo incredibile: solo 29,99 euro!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.