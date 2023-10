Le cuffie bluetooth venute dal futuro ORA le paghi MENO! Meglio affrettarsi

Le cuffie bluetooth ROTTER® sembrano essere venute dal futuro! Per la loro forma avveniristica e le loro funzioni, e renderanno il tuo gaming qualcosa di unico. Senza dare fastidio alle persone in casa, potrai essere avvolto nel tuo gioco preferito e godere di effetti luce unici. Ma puoi usarle anche per le videochiamate grazie al Microfono di Alta Qualità integrato. Non devi preoccuparti che caschino, perché sono fatte su misura e hanno un confortevole forma ergonomica che ti permette di usarle per diverse ore! Beneficia del 5% di sconto sul prezzo di partenza di 34,99 euro! Ti basterà inserire una semplice spunta.

Le cuffie bluetooth ROTTER: le caratteristiche

A parte la forma e le lucine led, queste Cuffie Bluetooth hanno tanti vantaggi tecnici come la latenza ultra-bassa di 50ms per un’esperienza di gioco senza ritardi. Attiva la modalità gioco tenendo premuto il pulsante MFB per 5 secondi. Perfetto per gli appassionati di cuffie gaming senza fili. Otterrai chiamate cristalline senza disturbi, mentre il driver audio da 10mm offre transizioni morbide di suono e voce.

Funzione di illuminazione unica con 3 modalità di luce. Attiva l’illuminazione toccando cinque volte il pulsante MFB. Un must per gli appassionati di cuffie da gioco. Approfitta della Modalità standard quando si rimuovono le cuffie. Design ergonomico con 3 dimensioni di tappi per le orecchie (S/M/L) per il massimo comfort e per tutte le taglie. Così indosserai cuffie che calzano bene con le tue orecchie. Potrai altresì beneficiare di una Garanzia di 12 mesi e un rimborso completo in caso di insoddisfazione. Senza poi dimenticare tutti i vantaggi offerti agli abbonati ad Amazon prime.

Cosa aspetti dunque? Rendi la tua esperienza di gioco indimenticabile, oggi peraltro pagando meno sul prezzo. Beneficia del 5% di sconto sul prezzo di partenza di 34,99 euro! Ti basterà inserire una semplice spunta.

