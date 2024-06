Cuffie Bluetooth SCONTATISSIME AL 76%: offerta IN SCADENZA

Amazon ha lanciato un’offerta pazzesca sulle Cuffie Bluetooth AOTONOK! Oggi sono disponibili a soli 21 euro con uno sconto bomba del 76%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti.

Cuffie Bluetooth AOTONOK: modalità di utilizzo e funzionalità

Le Cuffie Bluetooth AOTONOK sono dotate di una nuova generazione di antenne di segnale che garantisce un’eccellente stabilità della connessione (con un raggio di trasmissione di 15 metri) e forti capacità anti-interferenza.

Sfruttano un potente e innovativo algoritmo di cancellazione dei rumori di fondo che garantisce chiamate chiare e cristalline anche negli ambienti più rumorosi. Inoltre, grazie al driver da 14.2mm laccato in titanio e all’innovativa struttura acustica, garantiscono una riproduzione del suono perfetta con dettagli cristallini e nitidi, bassi immersivi e profondi che si adattano automaticamente ad ogni genere musicale.

La modalità di utilizzo è semplicissima: togliendo gli auricolari dalla custodia di ricarica si accenderanno e si accoppieranno automaticamente in pochissimi secondi. In più, utilizzano l’esclusiva tecnologia di visualizzazione a LED per visualizzare con precisione la potenza residua. In totale offrono 8 ore di durata della batteria con una singola usb-c carica e fino a 40 ore di durata della batteria con la custodia di ricarica.

Le cuffie sono ergonomiche, leggerissme e dotate di 3 tappi(S/M/L) in silicone, per adattarsi perfettamente al comfort dell’orecchio. La tecnologia avanzata wind flow aiuta anche a ridurre la pressione del condotto uditivo e riduce al minimo il rumore, per darti comfort e nitidezza del suono.

