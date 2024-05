Cuffie Bluetooth: SCONTO WOW ancora per poco su Amazon

Delle cuffie Bluetooth di alta qualità che ti facciano immergere totalmente in quello che stai ascoltando e che soprattutto dispongano di un’ottima autonomia possono essere davvero un game changer importante per i tuoi ascolti quotidiani. Ancora per poche ore su Amazon hai la possibilità di acquistare delle ottime cuffie Bluetooth di Uliptz, disponibili sulla piattaforma di e-commerce con uno sconto del 15% che abbassa il prezzo finale a soli 25,49€.

Cuffie Bluetooth: oggi il prezzo è davvero eccezionale

Queste cuffie hanno un suono ad alta fedeltà, offrendo degli alti decisamente cristallini, dei medi bilanciati e dei bassi potenti grazie ai fantastici driver acustici da 40 mm. È dotato di 6 modalità EQ che puoi cambiare in base alla musica, bilanciando il suono in base alle tue necessità. Dispongono di una forte tecnologia wireless 5.3 che fornisce una connessione ancora più stabile e veloce. In più, hanno anche la connessione multipoint e ciò significa che puoi passare rapidamente dall’ascolto di una playlist da un dispositivo all’altro senza troppi problemi.

Hanno un comfort davvero leggero, con i padiglioni auricolari realizzati in memory foam acusticamente trattato, così da offrire una morbidezza a lungo termine durante l’ascolto. In più, l’archetto regolabile in metalli e le cuffie girevoli si adatteranno facilmente a ogni forma della testa. Le conversazioni saranno finalmente chiare con il microfono integrato e puoi usufruire di queste cuffie fino a 65 ore di gioco consecutive con una singola ricarica.

Acquista ora quesot strepitoso prodotto su Amazon: le cuffie Bluetooth di oggi sono in sconto sulla piattaforma di e-commerce del 15%, col prezzo finale fissato sui 25,49€.

