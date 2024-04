Cuffie Bluetooth Sony: solo per oggi le paghi PIU' della META'

Se hai bisogno di cuffie Bluetooth di qualità, apprezzerai certamente la proposta di oggi che riguarda il prodotto di Sony, modello WH-CH520. Oggi su Amazon sono in super sconto del 53%, un’offerta praticamente mai vista, con il prezzo finale fissato a 32,99€. Approfittane subito, lo scorso mese ne sono stati acquistati più di 2000 pezzi!

Cuffie Sony Bluetooth, acquistale subito approfittando dello sconto super

Queste cuffie ti permettono di godere di un’esperienza unica di ascolto grazie al 360 Reality Audio. Dispone di un’importante batteria con la quale avrai la possibilità di ascoltare la tua musica preferita fino a 50 ore consecutive, dimenticandoti completamente di doverla caricare. Inoltre, se si sta scaricando, anche solo una ricarica rapidissima di appena 3 minuti può offrirti fino a 1,5 ore di autonomia. Questo modello dispone della connessione Multipoint che può essere controllato anche con la voce.

Puoi rispondere in maniera molto semplice alle chiamate facendo solamente click sui pulsanti presenti sui padiglioni. Così facendo, non sentirai la necessità di prendere il telefono dalla tasca. Ha un design ergonomico, con archetto regolabile, padiglioni morbidi e molto leggere quando le indossi. Avrai la possibilità di trovare la vestibilità perfetta e di stare comodo più tempo grazie a queste favolose cuffie di Sony.

Ci sono varie colorazioni su cui puoi virare, con delle tonalità disponibili di nero, blu, bianco o beige che vanno a completare il tuo look della giornata. Acquista subito queste bellissime cuffie Bluetooth di Sony su Amazon: ancora per poche ore le trovi con lo sconto del 53%, con il prezzo finale fissato a soli 32,99€. Non perdere questa offerta, è davvero clamorosa!

