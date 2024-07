Cuffie Bluetooth Soundcore in DOPPIO SCONTO: tue con una SPESA MINIMA

Se vuoi ascoltare la tua musica preferita nel massimo comfort in ogni occasione, non farti scappare la doppia offerta eccezionale sulle Cuffie Bluetooth Soundcore by Anker Q20i! Oggi sono disponibili su Amazon a soli 32 euro grazie ad uno sconto dell’8% ed un ulteriore codice promo del 30% da applicare al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta subito del doppio sconto eccezionale, gli articoli stanno andando a ruba!

Cuffie Bluetooth Soundcore by Anker Q20i: audio al top e comfort eccezionale

Le Cuffie Bluetooth Soundcore by Anker Q20i riescono ad offrirti un audio dettagliato grazie ai driver dinamici sovradimensionati da 40 mm che producono un suono perfetto con alti cristallini e bassi profondi.

Una delle caratteristiche di spicco degli auricolari è la funzionalità di cancellazione attiva del rumore ibrida che sfrutta 2 microfoni interni e 2 esterni così da rilevare il rumore esterno e ridurlo efficacemente fino al 90% per poterti isolare cone le tue canzoni anche nei luoghi più affollati.

In più, non dovrai più preoccuparti di rimanere a corto di energia grazie ad una batteria potentissima che assicura 40 ore di autonomia con cancellazione attiva del rumore e 60 ore in modalità normale. Tra l’altro, la ricarica rapida permettee di avere 4 ore extra di riproduzione in soli 5 minuti.

Questo modello ti permette anche di personalizzare il suono attraverso l’app adibita con la quale scegliere tra 22 equalizzazioni preimpostate o regolare manualmente l’equalizzazione. Puoi anche passare da una delle 3 modalità all’altra: Cancellazione attiva del rumore (ANC), Normale e Trasparenza.

