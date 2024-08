Cuffie Bluetooth Soundcore in SOTTOCOSTO: oggi le paghi MENO DI 60 EURO

Preparati ad immergerti nella tua musica preferita come mai prima d’ora con le Cuffie Bluetooth Soundcore by Anker Q30! Oggi questi gioiellini sono disponibili su Amazon a soli 55 euro con un mega sconto del 25% ed un ulteriore coupon di 4 euro da applicare al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile dell’offerta, gli articoli stanno andando letteralmente a ruba!

Cuffie Bluetooth Soundcore by Anker Q30: specifiche tecniche e funzionalità

Le Cuffie Bluetooth Soundcore by Anker Q30 vantano specifiche tecniche top di gamma che le rendono un vero e proprio must-have per gli appassionati di musica.

Innanzitutto potrai ascoltare ogni dettaglio dei tuoi brani preferiti grazie ai driver da 40 mm e, in più, i diaframmi in seta altamente flessibili riproducono bassi potenti e acuti nitidi che si estendono fino a 40 kHz per una maggiore chiarezza.

Una delle caratteristiche di spicco degli auricolari è sicuramente la Tecnologia avanzata di cancellazione del rumore attraverso la quale potrai mantenere la tua concentrazione in qualsiasi ambiente, anche quelli più affollati. I doppi microfoni di rilevamento del rumore, infatti, rilevano e filtrano fino al 95% del suono ambientale a bassa frequenza per garantire che nulla ti distragga dalla tua musica.

Inoltre potrai anche personalizzare la cancellazione del rumore scegliendo tra tre modalità diverse: quella Mezzi riduce al minimo il rumore del motore degli aerei, quella Esterni riduce il rumore di traffico e vento e quella Interni attenua il rumore in uffici affollati con vociare in sottofondo.

