Cuffie bluetooth impermeabili e con cancellazione del rumore a SOLI 23 euro!

Ti piace ascoltare musica mentre fai sport, mentre passeggi o ti rilassi su una panchina o un verde prato di un parco? Oppure, quando sei sulla bici in mezzo al traffico o su una spiaggia, anche per isolarti dai rumori che ti circondano, tra clacson infernali o gli schiamazzi della gente? Allora queste cuffie bluetooth impermeabili, con cancellazione del rumore esterno e che ben si inseriscono nell’orecchio senza mai cascare anche durante la corsa, fanno proprio al caso tuo! Anche perché le paghi solo 23,99 euro! In che modo? Grazie allo sconto di partenza del 49% più un coupon di 12 euro! Meglio fare presto!

Cuffie Bluetooth per lo sport: le caratteristiche

Queste cuffie utilizzano la tecnologia Bluetooth 5.3 che rende stabile la connessione, di ottima qualità e velocità di associazione. Possono trasmettere fino a 15 metri. L’accoppiamento con smartphone e altri device diventa automatico dopo la prima connessione. Altoparlante dinamico da 13 mm e codec audio avanzati, aggiungono un design a diaframma composito, per evitare la distorsione del suono per alti, medi e bassi dinamici nitidi per un divertimento musicale coinvolgente. Molto importante l’eliminazione del rumore ENC, quando si parla, si effettuano chiamate o si ascolta musica.

Possono fornire fino 8 ore di riproduzione ininterrotta, ma la custodia di ricarica le estende a 50 ore. Inoltre, se si è dimenticati di ricaricarli, grazie alla ricarica rapida Type-C con soli 15 minuti avrai garantita fino a 1 ora di ascolto. Molto interessante poi l’esclusiva tecnologia di visualizzazione a LED per visualizzare con precisione la potenza residua negli cuffie bluetooth sinistra e destra e nella custodia di ricarica. Per chi ama fare sport all’aperto, sono molto utili i ganci stabilizzatori per tenere gli auricolari in posizione senza preoccuparsi che caschino durante gli esercizi. Queste Cuffie bluetooth sono altresì dotate di 3 taglie di tappi per le orecchie (S/M/L) per adattarsi alle diverse dimensioni del canale uditivo. Il nano rivestimento delle auricolari sport ha un design impermeabile IP7 che protegge le cuffie running dai danni causati da sudore e pioggia!

Insomma, tanti vantaggi racchiusi in due semplici cuffiette: oggi le paghi solo 23,99 euro! In che modo? Grazie allo sconto di partenza del 49% più un coupon di 12 euro! Meglio fare presto!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.