Cuffie Bose QuietComfort 45, le top di gamma del settore finalmente in sconto su Amazon

Le Bose QuietComfort 45 sono cuffie wireless Bluetooth progettate per offrire un’esperienza di ascolto di alta qualità e un’efficace cancellazione del rumore ambientale. Queste cuffie sono dotate di driver dinamici da 40 mm che forniscono un suono potente e preciso, con una risposta in frequenza estesa e bassi profondi. Anche per questo, trattandosi di top di gamma nel loro settore, queste cuffie hanno un prezzo elevato. Ma oggi puoi accaparrartele con un buon sconto del 12% su Amazon, cioè a dire a 299€ incluse le spedizioni via Prime.

Cuffie Bose QuietComfort 45, il top in offerta

Le cuffie Bose QuietComfort 45 presentano un design ergonomico e leggero, con cuscinetti auricolari soffici e confortevoli che coprono completamente le orecchie per isolare il suono e garantire un comfort prolungato. La fascia per la testa è regolabile per adattarsi a diverse dimensioni di testa e garantire una vestibilità comoda.

La cancellazione attiva del rumore utilizza quattro microfoni per analizzare e bloccare il rumore ambientale, garantendo un’esperienza di ascolto immersiva e senza distrazioni. Queste cuffie supportano anche la connessione Bluetooth multi punto, che consente di connettere le cuffie a due dispositivi contemporaneamente, ad esempio un telefono e un computer portatile, per una maggiore flessibilità di utilizzo.

Le Bose QuietComfort 45 presentano anche una batteria che dura fino a 24 ore con la cancellazione del rumore attiva, e possono essere rapidamente ricaricate tramite la porta USB-C. Insomma, questo device è di alta qualità, con una cancellazione del rumore ambientale efficace, un suono potente e preciso, e un design ergonomico e confortevole. La connessione Bluetooth multi-punto e la durata della batteria di 24 ore le rendono un’ottima scelta per chi cerca un’esperienza di ascolto senza distrazioni e flessibile. Oggi le trovi su Amazon in offerta a 229€.

