Cuffie Bose QuietComfort SC: il prezzo crolla al minimo storico

Scopri le cuffie Bose QuietComfort SC, in offerta speciale su Amazon a soli 188,95 euro, con uno sconto del 48% rispetto al prezzo originale di 359,95 euro. Si tratta del prezzo minimo storico per questo prodotto su Amazon, reso possibile dalle Offerte di Primavera. Non lasciarti sfuggire l’opportunità di vivere un’esperienza audio senza compromessi, unendo tecnologia avanzata e comfort premium.

Bose QuietComfort SC: tecnologia premium

Le Bose QuietComfort SC si distinguono per una tecnologia di cancellazione del rumore all’avanguardia, che combina sistemi attivi e passivi per un isolamento acustico senza pari. Potrai scegliere tra la modalità Quiet, per eliminare completamente i rumori esterni, e la modalità Aware, ideale per rimanere connesso all’ambiente circostante, perfetta per i tuoi spostamenti o per le situazioni pubbliche.

Indossare queste cuffie è un piacere grazie ai cuscinetti morbidi e avvolgenti, progettati per adattarsi perfettamente alle tue orecchie. L’archetto regolabile e il peso di soli 240 grammi assicurano un comfort prolungato, anche dopo ore di utilizzo continuo. Un design che unisce praticità ed eleganza, per un prodotto che si fa notare anche per la sua estetica raffinata.

La qualità del suono è un altro punto di forza delle QuietComfort SC. Con una risposta in frequenza che va da 20 Hz a 20.000 Hz, queste cuffie offrono un audio dettagliato e fedele, capace di valorizzare ogni genere musicale. Grazie all’equalizzatore regolabile, puoi personalizzare il suono secondo le tue preferenze, dai bassi profondi agli acuti cristallini.

Con un’autonomia di 24 ore di riproduzione continua, le Bose QuietComfort SC ti accompagnano per un’intera giornata senza bisogno di ricarica. E se hai fretta, la funzione di ricarica rapida ti offre 2,5 ore di utilizzo con soli 15 minuti di carica. Inoltre, la doppia modalità di connessione, wireless tramite Bluetooth o cablata con il cavo audio incluso, garantisce la massima flessibilità. La funzione multipoint ti consente di collegare due dispositivi contemporaneamente, passando dall’uno all’altro senza interruzioni.

L’offerta impedibile: -48%

Non perdere l’occasione di portare a casa le Bose QuietComfort SC a soli 188,95 euro, in offerta su Amazon. Un investimento che unisce qualità, comfort e tecnologia avanzata, per trasformare ogni momento di ascolto in un’esperienza unica.

Disponibili in una finitura nera elegante, queste cuffie sono progettate per durare nel tempo grazie ai materiali robusti ma leggeri. La custodia protettiva inclusa nella confezione le rende ideali per essere trasportate ovunque in totale sicurezza.

