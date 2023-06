Bose Noise Cancelling 700, le cuffie di CLASSE sono 120€ in meno su Amazon

Le Bose Noise Cancelling Headphones 700 sono cuffie over-ear Bluetooth wireless che offrono un’esperienza audio premium e una potente cancellazione del rumore. Disponibili nel colore argento (silver), queste cuffie sono progettate per offrire un suono coinvolgente e nitido, permettendoti di goderti la tua musica preferita o effettuare chiamate senza interferenze esterne.

Grazie alla tecnologia di cancellazione attiva del rumore, le cuffie riducono in modo efficace i suoni indesiderati che ti circondano, creando una quiete ideale per concentrarti sulla musica o per avere conversazioni chiare e nitide. Falle tue approfittando del doppio sconto del 30% e del 5% (coupon) offerto oggi da Amazon. Pagherai così 265€ anziché le 44€ di listino e le spese di spedizione saranno gratuite.

Cuffie Bose Noise Cancelling Headphones 700, classe a pezzo abbordabile

Le cuffie Bose Noise Cancelling Headphones 700 sono dotate di un design elegante e moderno, con padiglioni imbottiti e archetto regolabile per un comfort ottimale anche durante lunghe sessioni d’ascolto. La loro struttura leggera e compatta le rende perfette per l’uso in viaggio o in ufficio, consentendoti di portarle sempre con te.

Grazie alla connettività Bluetooth, puoi collegare facilmente le cuffie ai tuoi dispositivi mobili, come smartphone, tablet o computer, senza l’ingombro dei cavi. Inoltre, le Bose Noise Cancelling Headphones 700 supportano anche il controllo vocale tramite assistenti virtuali come Amazon Alexa, Google Assistant e Siri, consentendoti di gestire le tue chiamate e la riproduzione musicale con comandi vocali.

La durata della batteria di queste cuffie è di circa 20 ore, offrendoti un lungo periodo di utilizzo senza doverle ricaricare frequentemente. Quando è necessario ricaricarle, puoi farlo tramite il cavo USB-C incluso. In conclusione, le Bose Noise Cancelling Headphones 700 sono cuffie over-ear Bluetooth wireless di alta qualità che offrono un audio coinvolgente, una cancellazione del rumore avanzata e un design elegante, che solo per oggi pagherai su Amazon 265€ grazie allo sconto del 35%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.