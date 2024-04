Cuffie cablate Razer Kraken, oltre metà prezzo MENO 57 PER CENTO!

Razer Kraken sono cuffie cablate di ottima qualità, d’altronde stiamo parlando di Razer, non di qualche oscuro prodotto da cestone del lontano oriente. Se non si vuole spendere una cifra più elevata per delle cuffie wireless queste Razer Kraken sono davvero il dispositivo da scegliere. Anche perché accanto a prestazioni audio di tutto rispetto, abbiamo un rapporto qualità prezzo da medaglia d’oro! Che oggi lo è ancora di più grazie al prezzo più che dimezzato by Amazon, un sontuoso MENO 57% che fa crollare il prezzo di listino da 75 euro a 32 euro! Occasione unica per acquistare delle cuffie cablate che suonano alla grande e costano davvero poco! Assolutamente da non sottovalutare se il wireless non fa per voi!

Rapporto qualità prezzo al top

Chi ha detto che la qualità audio elevata si ottiene solo spendendo una fortuna? Razer Kraken sono dotate di una qualità audio elevata nonostante un prezzo super accessibile!

Innanzitutto a livello di materiali e design riflettono tutta la grande tradizione Razer: il corpo è in alluminio di bauxite, mentre i cuscinetti auricolari con infusione di gel refrigerante riducono l’incremento di calore, mentre gli orli in similpelle offrono un isolamento acustico ottimo. Sono comode e non scaldano in parole polvere.

Inoltre c’è un tocco di classe non indifferente su queste Razer Kraken: una rientranza su entrambi i lati dei cuscinetti auricolari permette alla montatura degli occhiali di trovare il suo posto per evitare una sensazione di pressione ai lati della testa.

La qualità audio elevata è data da driver da 50 mm con calibrazione personalizzata, che restituiscono un suono nitido, con bassi profondi e presenti, e più in generale un equilibrio sonoro che favorisce la spazialità dell’audio.

