Cuffie CORSAIR VIRTUOSO PRO, cablate, Super Premium e scontatissime!

Sembra che se non si indossano cuffie gaming wireless non si è dei veri Pro, ma affidarsi al caro vecchio cavo vuol dire che non si rimarrà mai a secco di autonomia e che lag e latenza sono parole che non sentiremo mai! E se non ci sono elettroniche che controllano batteria e wireless tutta la tecnologia presente ha come obiettivo la massima qualità audio! Esattamente come ha fatto Corsair con le sue cuffie cablate VIRTUOSO PRO analogiche, che già dal nome ci fanno capire che sono un dispositivo Super Premium di assoluta qualità. E la qualità come sappiamo si paga, ma oggi grazie ad un super sconto Amazon si paga decisamente meno! Il sontuoso MENO 35% fa crollare il prezzo di listino da 200 euro (Super super Premium!) a 130 euro! Un risparmio davvero esagerato di ben 70 euro quindi!

Audio cristallino

Le cuffie CORSAIR VIRTUOSO PRO stupiscono grazie ad un design elegante e robusto, realizzato con materiali di alta qualità come alluminio e pelle sintetica. I padiglioni auricolari in memory foam sono molto comodi, garantendo una perfetta aderenza alle orecchie senza creare fastidio anche dopo lunghe ore di gioco. E cosa molto importante hanno un design dei padiglioni open back proprio per evitare troppa pressione sulle orecchie. Inutile dire che l’archetto è ben imbottito e regolabile, perfetto per ogni tipologia di testa.

Le cuffie CORSAIR VIRTUOSO PRO sono belle, ergonomiche, ben costruite e comodissime, ma ovviamente la loro caratteristica vincente è la qualità audio superiore. I driver in grafene da 50 mm offrono un’ampia risposta in frequenza (20Hz-40kHz) che riproduce ogni dettaglio sonoro con estrema precisione e nitidezza, dai bassi profondi alle alte frequenze cristalline.

Le cuffie CORSAIR VIRTUOSO PRO supportano anche l’audio surround 7.1, che crea un effetto spaziale a 360°, ideale per i giochi che richiedono una maggiore consapevolezza ambientale. Il microfono è unidirezionale e ha una tecnologia Blue VO!CE, che permette di personalizzare la voce con vari filtri e impostazioni, per renderla più naturale e pulita.

