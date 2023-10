Basta cuffie che cadono mentre fai sport: le Creative Sensemore Air ora le paghi solo 34 euro!

Le Cuffie Creative Sensemore Air sono state ideate per quanti fanno sport ma non vogliono rinunciare a parlare al telefono o ad ascoltare la musica. Anche perché, come noto, ascoltare musica aiuta a caricarsi e a distrarsi, rendendo il workout meno pesante e più piacevole. Infatti, queste cuffie restano nell’orecchio grazie alla funzione Sensemore, che sono anche a prova di sudore! Oggi le paghi solo 34,99 euro, grazie al doppio sconto 40% + coupon 25%, applicabile inserendo la spunta sotto il prezzo nell’apposita voce. Quindi non dovrai incollare codici o peggio ancora trascriverli.

Cuffie Creative Sensemore Air: caratteristiche tecniche

Le Cuffie Creative Sensemore Air in-ear sono wireless e si inseriscono molto bene nell’orecchio grazie alla loro forma. Sono molto comode, quindi non danno alcun fastidio e sono impercettibili, anche dopo un utilizzo di diverse ore al giorno. Sono a prova di sudore con la tecnologia Sensemore, quindi non scivoleranno anche se dovessi sudare a cascata! Così come non cadranno in caso di movimenti bruschi mentre fai gli esercizi (pensiamo alle flessioni per esempio, o alla corsa). Con il grado di resistenza all’acqua IPX5, questo modello è a prova di spruzzi quindi puoi usarlo anche sotto la pioggia.

Molto interessante sono l’esclusiva Modalità Ambiente e la funzione ANC. Con la prima ascolti il mondo che ti circonda mentre rimani immerso nella musica. Mentre la funzione ANC rileva e blocca le distrazioni in modo da poterti concentrare meglio su ciò che deve essere fatto. Offrono fino a 10 ore di riproduzione con una singola carica e fino a 35 ore in totale. Quando la carica si sta esaurendo, inserisci gli auricolari nella custodia per una rapida ricarica di 10 minuti per avere altre 2 ore di riproduzione. La connessione Bluetooth 5.2 e stabile e veloce nell’associare i dispositivi.

Infine, ti ricordiamo che sono dotati di ben 4 microfoni: due microfoni per rilevare e filtrare il rumore circostante con ANC acceso, e due per rilevare la voce in modo efficace ed avere una chiarezza migliorata in chiamata. Insomma, cosa aspetti? Falle tue con solo 34,99 euro, grazie al doppio sconto 40% + coupon 25%, applicabile inserendo la spunta sotto il prezzo nell’apposita voce.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.