Cuffie DA GAMING Astro A10: suono eccelso con un risparmio da VERO PRO (-36%)

Amazon ha appena lanciato l’offerta che stavi aspettando da tempo. Le potenti cuffie da gaming Astro A10 sono oggi in promo ad un costo da vero pro. Le puoi pagare 34,99 euro, con uno sconto pari al 36% rispetto al prezzo più basso recente di 54,99. Compatibili con PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC, ti daranno modo di sfruttare il meglio delle prestazioni audio grazie al driver da 32 mm e alla comodità assoluta. Non puoi fartele scappare, è la promo perfetta per diventare un fuoriclasse e vincere più partite possibili online ed offline.

Cuffie da gaming Astro A10: leggere, resistenti e con un audio da vero pro

Questo potente headset da gaming è tutto ciò che stavi cercando per portare le tue prestazioni ad un livello successivo. Con i suoi driver dinamici da 32 mm, ottimizzati per poter sentire ogni minimo rumore, le Astro A10 ti daranno modo di sapere sempre dove si trovano i nemici. Presente il microfono Flip-to-mute, con un’asta integrata che può venire sollevata per disattivare in automatico l’audio. Abbassandolo godrai invece di comunicazioni nitide con i tuoi amici, grazie al microfono unidirezionale da 6,0 mm.

Per poter controllare il volume, ti puoi invece affidare al comodo controller presente sul cavo. Senza dover mettere in pausa la partita. Progettato per durare a lungo, questo headset ha un archetto ultra resistente ed una struttura robusta. Anche grazie alla sua struttura ergonomica e robusta, ottimale per le lunghe sessioni di gioco. Chiudono il cerchio i cuscinetti auricolari sostituibili, così che non dovrai acquistare nuovi headset quando i materiali si usureranno.

Approfitta già oggi della promo unica di Amazon, le potenti cuffie da gaming Astro A10 sono il perfetto connubio per spendere poco e godere del massimo delle prestazioni con la vostra console o PC.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.