Cuffie da Gaming HyperX Cloud Alpha ad un prezzo SUPER su Amazon

Se stai cercando una cuffia da gaming, HyperX Cloud Alpha è una delle preferite dalla community, per una buona ragione. La combinazione di un suono eccezionale e un’eccellente durata creano il dispositivo perfetto, o quasi. Acquistale ora su Amazon a soli 58,99€ invece di 99,99€.

Se sei nel mondo dei giochi per PC, c’è una probabilità relativamente alta che tu abbia visto persone parlare di HyperX Cloud Alpha su forum o altri siti. Questo è per una buona ragione: è una rockstar se parliamo di affidabilità.

I giocatori apprezzano da tempo le cuffie da gioco HyperX perché offrono una qualità relativamente elevata a un prezzo basso. Inoltre, l’esperienza senza fronzoli tiene lontane le complicazioni indesiderate dalle sessioni di gioco. Molti apprezzano anche semplicemente avere un auricolare con un microfono decente e una comoda imbottitura per facilitare le chiamate in conferenza. Un’imbottitura a fascia super spessa aiuta a distribuire abbastanza bene il peso dell’HyperX Cloud Alpha.

HyperX Cloud Alpha è stato progettato fin dall’inizio pensando alla durata e al comfort. Il cinturino e le forcelle sono in metallo solido e ogni parte mobile dell’auricolare è protetta da giunti robusti o spesse imbottiture. Gli stessi padiglioni auricolari sono fatti di una plastica spessa che circonda un supporto metallico e usano un cuscinetto auricolare super spesso per sigillare la tua testa.

Inoltre ni cuscinetti auricolari così profondi e morbidi sono una rarità. Vorrei che più cuffie seguissero questo esempio, perché farebbe miracoli per le orecchie di tutte le dimensioni.

Circa un terzo del cavo incluso è un telecomando che ospita un interruttore di disattivazione del microfono e una rotellina del volume. È decisamente comodo poter regolare il volume principale senza modificare le impostazioni del computer quando ci si sposta avanti e indietro tra i programmi. Se sei un genitore o un adolescente, essere in grado di disattivare il microfono quando i membri della tua famiglia entrano nella stanza è anche un buon modo per evitare l’imbarazzo di incontrare situazioni spiacevoli o imbarazzanti.

HyperX Cloud Alpha può connettersi praticamente a qualsiasi cosa con un jack per cuffie da 3,5 mm. Non sono necessari software. Non ha caratteristiche speciali come il supporto del suono surround, ma la maggior parte delle console moderne come Xbox Series X/S e PlayStation 5 hanno audio 3D integrato che funziona con cuffie cablate.

Anche se non è molto, l’isolamento di HyperX Cloud Alpha tra 200 e 1000 Hz è insolitamente buono per una cuffia da gioco. Approfitta ora dello sconto del 41% e acquistalo su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.