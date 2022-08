Cuffie da gaming JBL Quantum 400 a meno di 60 euro su Amazon

Che tu stia giocando o ascoltando semplicete la musica, le cuffie da gioco over-ear cablate USB Quantum 400 di JBL sono la migliore scelta. Progettate per offrire un audio nitido pur rimanendo comode per lunghe sessioni, queste cuffie da gioco sono dotate di microfono ad asta regolabile, suono surround multicanale e cuscinetti in memory foam. Acquistale su Amazon a soli 59,99€ invece di 99,99€.

Situato sul padiglione sinistro, il microfono con asta ribaltabile è dotato di funzioni di accensione/spegnimento automatico e di disattivazione dell’audio. Questa cuffia dispone anche di un quadrante di bilanciamento della chat di gioco certificato da Discord.

Internamente, il JBL Quantum 400 utilizza driver dinamici al neodimio da 50 mm, che forniscono una gamma di frequenza da 20 Hz a 20 kHz. Oltre a un cavo per cuffie da 9,94 pollici, sono dotate anche di un cavo da USB da tipo C a tipo A. Utilizzando il cavo audio, queste cuffie sono compatibili con piattaforme Windows, Mac, Xbox, PlayStation, Nintendo Switch, dispositivi mobili e VR. Il cavo USB, oltre a facilitare l’audio surround, consente agli utenti anche di regolare le impostazioni utilizzando il software JBL QuantumENGINE, nonché di regolare l’illuminazione a LED sui padiglioni auricolari. Il software è compatibile con Windows 7 o successivo.

L’auricolare JBL Quantum 400 è dotato di un quadrante di bilanciamento gioco-chat certificato da Discord e compatibile con TeamSpeak e altre piattaforme di comunicazione. Utilizzando algoritmi avanzati e audio overhead aggiuntivo, JBL QuantumSURROUND offre un suono surround virtuale per una maggiore immersione. Questa tecnologia si basa sulla suite software QuantumENGINE, che consente agli utenti di selezionare le impostazioni audio surround preferite, personalizzare le cuffie e creare profili separati. Puoi anche regolare l’equalizzatore o scegliere tra sei preset. È supportato anche DTS Headphone:X 2.0.

Grazie al microfono ad asta direzionale ribaltabile e con messa a fuoco vocale, nonché alle funzioni di accensione/spegnimento automatico e silenziamento, le cuffie JBL Quantum 400 ti assicurano di essere ascoltato quando è necessario.

Oltre alla piena compatibilità con Windows Sonic Spatial Sound, il sistema audio surround nativo per Windows 10 e Xbox One, Quantum 400 è anche compatibile con piattaforme Mac, PlayStation, Nintendo Switch, dispositivi mobili e VR. Approfitta ora dello sconto del 40% e acquistale su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

