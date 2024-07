Cuffie da Gaming Logitech a MENO DI META' PREZZO: su Amazon risparmi 150€

Quando ti sbizzarrisci con i tuoi videogiochi preferiti vuoi essere sempre al centro dell’azione? Allora prova le Cuffie da Gaming Logitech G Astro! Oggi sono disponibile su Amazon ad un prezzo bomba di soli 119 euro grazie ad un maxi sconto del 55%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 150 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, una promozione del genere è davvero irripetibile!

Cuffie da Gaming Logitech G Astro: come sfruttarle al meglio

Le Cuffie da Gaming Logitech G Astro sono un vero e proprio accessorio top di gamma per chi vuole primeggiare nei suoi videogiochi preferiti.

La compatibilità che offrono è davvero universale, in quanto possono essere utilizzate con Playstation, Xbox, XB Series X|S, Nintendo Switch, PC e dispositivi mobili sia iOS che Android. Inoltre offrono una connettività simultanea multi-dispositivo e un mixaggio audio personalizzato per vivere al massimo qualsiasi avventura.

La connettività è sempre garantita, anche con più dispositivi contemporaneamente, grazie al sistema LIGHTSPEED, al wireless a 2,4 GHz, al Bluetooth e all’ingresso aux da 3,5 mm. In più gli auricolari sono dotati di un microfono incorporato per garantire alla tua voce un suono ancora più cristallino.

La batteria è un altro fiore l’occhiello dei dispositivi: hanno un’autonomia di oltre 27 ore quindi potrai divertirti per più di un giorno senza nessuna preoccupazione. Si caricano tramite connessione USB-C ed in pochi minuti avrai l’energia necessaria per giocare per ore e ore.

Oggi le Cuffie da Gaming Logitech G Astro sono disponibile su Amazon ad un prezzo bomba di soli 119 euro grazie ad un maxi sconto del 55%. Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 150 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. Non aspettare oltre, una promozione del genere è davvero irripetibile!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.