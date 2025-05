Cuffie da gaming Logitech con microfono rimovibile scontatissime al -39%

Il mondo del gaming professionale non è mai stato così accessibile! Le Logitech G Pro X SE sono in super sconto su Amazon, a soli 57,99€ invece di 94,99€. Con uno sconto del 39%, è il momento perfetto per fare un salto di qualità senza svuotare il portafoglio!

Cuffie da gaming Logitech: specifiche tecniche e funzionalità

Queste cuffie da gaming Logitech, leggere e performanti, racchiudono tecnologie di livello professionale. La qualità audio è semplicemente straordinaria, grazie ai driver PRO-G da 50 mm, capaci di restituire ogni dettaglio sonoro con precisione. E per un’esperienza immersiva a 360°, il sistema Surround 7.1 DTS Headphone:X 2.0 ti trasporta direttamente al centro dell’azione, aiutandoti a individuare ogni passo o movimento degli avversari.

La comunicazione con i tuoi compagni di squadra non è mai stata così chiara: il microfono rimovibile da 6 mm con tecnologia Blue VO!CE elimina i rumori di fondo, garantendo una voce nitida e professionale durante le sessioni multiplayer più intense. Robustezza e comfort si combinano perfettamente in queste cuffie: il telaio in alluminio e acciaio assicura una lunga durata, mentre i cuscinetti in memory foam rivestiti in similpelle garantiscono ore di gioco senza alcun affaticamento.

Compatibili con PC, Xbox One, Xbox Series X|S, PS4 e PS5, queste cuffie sono un vero e proprio jolly per qualsiasi setup grazie alla connessione tramite jack da 3,5 mm o USB. Inoltre, la scheda audio esterna USB inclusa, con memoria interna, permette di salvare profili di equalizzazione personalizzati. Attraverso il software Logitech G HUB, puoi regolare l’audio secondo le tue preferenze o scegliere tra i preset creati da gamer professionisti.

La confezione è ricca di accessori per soddisfare ogni esigenza: cavo per PC/console con controllo volume e pulsante mute, cavo splitter per microfono e cuffie separati, scheda audio USB e una pratica custodia per il trasporto.

Le Logitech G Pro X SE rappresentano il top della gamma a un prezzo incredibile. Che tu sia un appassionato di gaming o un professionista, queste cuffie sono un must-have per portare le tue performance al livello successivo. Acquistale ora su Amazon a 57 euro con uno sconto del 39% e approfitta di questa straordinaria offerta prima che sia troppo tardi!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.