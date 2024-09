Cuffie da gaming Logitech con microfono staccabile a prezzo stracciato

Vuoi sentirti al centro dell’azione quando ti stai sbizzarrendo nei tuoi giochi preferiti? Allora devi assolutamente provare le Cuffie da gaming Logitech G Pro X SE! Oggi sono disponibili su Amazon a soli 71 euro con uno sconto bomba del 24%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, attivando un abbonamento Amazon Prime, è possibile ricevere l’articolo domani stesso direttamente a casa tua. Non aspettare oltre, un’offerta del genere non capita tutti i giorni!

Cuffie da gaming Logitech G Pro X SE: funzionalità e modalità di utilizzo

Le Cuffie da gaming Logitech G Pro X SE rappresentano un vero e proprio must-have per chi è appassionato di videogiochi e vuole vivere ogni sfida al massimo.

Si caratterizzano per un audio Surround 7.1 che è basato sugli oggetti così da avere una maggiore consapevolezza della posizione, della distanza e degli oggetti durante il gioco. Inoltre i driver PRO-G da 50 mm offrono un’immagine sonora chiara e precisa con una migliore risposta dei bassi: questo vuol dire che riuscirai a sentire le indicazioni ambientali con una grande chiarezza ovunque tu sia.

Questo modello, inoltre, è dotato di un microfono staccabile da 6 mm con tecnologia Blue VO!CE in tempo reale che dispone di un riduttore di rumore e di un compressore che garantiscono comunicazioni vocali più pulite ed un effetto audio professionale.

La connettività è garantita con qualsiasi dispositivo: potrai collegare le cuffie cablate tramite jack da 3,5 mm o USB e sfruttarle nella massima comodità in qualsiasi postazione di gioco.

