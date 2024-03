Cuffie da gaming Logitech in PROMO SPECIALE su Amazon

Gli appassionati di videogiochi non possono assolutamente farsi scappare questa mega Offerta di Primavera! Oggi su Amazon le Cuffie da gaming Logitech G PRO X sono disponibili a soli 83 euro grazie ad uno sconto conveniente del 6%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, attivando un abbonamento Amazon Prime, è possibile ricevere l’articolo domani stesso direttamente a casa tua. Non aspettare oltre, l’offerta è davvero speciale!

Cuffie da gaming Logitech G PRO X: funzionalità e modalità di utilizzo

Le Cuffie da gaming Logitech G PRO X sono un vero e proprio must-have per chi è appassionato di videogiochi.

I filtri per microfono rimovibili di livello pro ottimizzano la tua voce in tempo reale per garantire un audio più ricco, più pulito e più professionale. Allo stesso tempo, l’audio surround 7.1 di nuova generazione garantisce una maggiore percezione della posizione e delle distanze.

Il comfort è assicurato per ore con le imbottiture in morbido memory foam rivestite a tua scelta in similpelle di alta qualità con eliminazione del rumore passiva o soffice velour traspirante per la massima comodità. Inoltre il telaio e la struttura in alluminio e acciaio sono comodi, resistenti e durevoli.

Le cuffie sono dotate di driver avanzati con una struttura unica realizzata in materiali ibridi intrecciati che garantiscono un’immagine sonora chiara e precisa e una risposta ai bassi ottimizzata. In più, potrai ascoltare i segnali audio all’interno del gioco proprio come i tuoi professionisti di eSport preferiti oppure progettare i tuoi profili EQ personali.

Oggi su Amazon le Cuffie da gaming Logitech G PRO X sono disponibili a soli 83 euro grazie ad uno sconto conveniente del 6%. Corri a fare il tuo ordine!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.