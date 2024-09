Cuffie da Gaming Logitech super professionali a quasi metà prezzo (-43%)

Per immergerti completamente nei tuoi giochi preferiti e vivere l’azione in prima persona, devi assolutamente provare le Cuffie da Gaming Logitech G G435 LIGHTSPEED! Oggi sono disponibili su Amazon a soli 49 euro con un mega sconto del 43%.

Cuffie da Gaming Logitech G G435 LIGHTSPEED: funzionalità e modalità di utilizzo

Le Cuffie da Gaming Logitech G G435 LIGHTSPEED innanzitutto offrono un audio ad alta fedeltà bilanciato alla perfezione in quanto sfruttano un driver da 40 mm. In più sono compatibili con Dolby Atmos e Windows Sonic per un autentico suono surround in ogni occasione.

Sono dotate di anche di doppi microfoni beamforming integrati che eliminano la necessità di un braccio microfonico e riducono il rumore di fondo così da poterti sentire al centro dell’azione mentre la tua voce risulta sempre forte e chiara.

Inoltre c’è da specificare che si tratta della prima cuffia con connettività wireless LIGHTSPEED e Bluetooth a bassa latenza: questo vuol dire che potrai sfruttare la massima libertà di gioco su PC, smartphone, Nintendo Switch, dispositivi di gioco PlayStation e tanto altro ancora.

Un’altra caratteristica di spicco è l’elevata autonomia di questi auricolari: è possibile sfruttarli per 18 ore no-stop senza nessuna interruzione, così da vivere le tue esperienze di gaming nella massima tranquillità.

La vestibilità non è da meno grazie ai cuscinetti auricolari in memory foam e alle dimensioni che possono adattarsi anche alle teste più piccole.

