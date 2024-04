Cuffie da Gaming: PREZZI OTTIMI solo per oggi su Amazon

: cuffie spettacolari con tecnologia Blue Vo!ce per un audio più ricco e professionale quando parlerai col microfono. Dispongono di audio surround 7.1 di nuova generazione per una maggiore percezione delle distanze. La struttura è resistente in acciaio e alluminio con comoda imbottitura in memory foam morbidissimo. Infine, integra dei driver avanzati da 50 mm e profili di equalizzazione ottimizzati. Acquistale subito e usufruisci dell’ottimo sconto del 7%, al prezzo finale di 83,99€